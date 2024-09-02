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Hatay'da 15 Bin Tarihi Eser Ele Geçirildi

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Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 15 bin 301 adet tarihi eser ele geçirildi. Operasyon kapsamında Roma, Bizans, Hitit, Antiochia ve Makedonya imparatorluğu dönemlerine ait sikke, yüzük, kolye ucu, altın sikke, altın yüzük, gümüş sikke, gözyaşı şişesi, kandil ve metal materyaller bulundu.

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 15 bin 301 adet tarihi eser ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince tarihi eser kaçakçılığı suçlarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekiplerinin çalışmaları kapsamında 31 Ağustos günü Reyhanlı ilçesinde yapılan ikamet aramasında; 13 bin 604 adet Roma, Bizans, Hitit, Antiochia ve Makedonya imparatorluğu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen sikke, 100 adet yüzük, 22 adet kolye ucu, 23 adet altın sikke, 2 adet altın yüzük, 22 adet gümüş sikke, 310 adet gözyaşı şişesi, 836 adet kandil, 382 adet değişik ebat ve şekillerde metal olmak üzere toplam 15 bin 301 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen materyale el konuldu. Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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