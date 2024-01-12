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Hatay'da 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Hatay'da jandarma ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, Yayladağı ilçesinde yakalandı.

Hatay'da 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin başarılı çalışmasıyla yakalandı.

Hatay'da jandarma ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar neticesinde, 'tehdit, cebir veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun cinsel istismarı' suçlarından kesinleşmiş 14 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs, Yayladağı ilçesi Yoncakaya Mahallesi'nde yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kuruma teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yayladağı Jandarma Hatay Yargı Güvenlik Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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