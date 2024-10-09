Üye Girişi
Haberler

Hatay'da 14 Keçi Havuzdan Kurtarıldı

Hatay'da 14 Keçi Havuzdan Kurtarıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Payas İlçesi'nde içi boş su havuzuna düşen 14 keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp sahibine teslim edildi.

Hatay'da havuza düşen 14 keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Payas İlçesi Sincan Mahallesi'nde içi boş su havuzuna düşen 14 keçiyi fark eden hayvanların sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Keçiler, Payas İtfaiye İstasyonu ekiplerinin özverili çalışmasıyla sağlıklı bir şekilde kurtarılarak sahibine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa İtfaiye hatay Yaşam Payas

Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı

Sur canisinin annesi, İkbal'i suçladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak

İsrail'e açıkça meydan okudu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak

"Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, neşteri vuracağız"
8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Usame Bin Ladin kimdir? Usame Bin Ladin öldü mü, yaşıyor mu? Togg Yönetim Kurulu Başkanı kim, nereli? Fuat Tosyalı kimdir? Az önce deprem mi oldu? 9 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Icardi sosyal medya hesabında ne paylaştı? Icardi'nin sosyal medya paylaşımı! Ekmeğe zam gelecek mi? Ekmeğin fiyatı ne kadar? Tek tırnaklı ne demek? Tek tırnaklı hayvanlar hangileri? Leyla: Hayat Aşk Adalet bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 9 Ekim NOW yayın akışı, Leyla 5. bölümü yayınlanacak mı? Kuruluş Osman bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 9 Ekim ATV yayın akışı, Kuruluş Osman 166. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! İnci Taneleri 10 Ekim Perşembe yeni bölüm var mı? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman? Sandık Kokusu bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 9 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Taş Kağıt Makas bu akşam var mı? 9 Ekim Taş Kağıt Makas yeni bölümü yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.