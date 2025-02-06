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Hatay'da 14 Kaçak Göçmen Yakalandı

Hatay'da 14 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Hatay'da polis tarafından durdurulan minibüste 14 kaçak göçmen ele geçirildi. Minibüsle göçmen kaçakçılığı yapan 2 şahıs tutuklandı.

Hatay'da polis ekipleri tarafından durdurulan minibüste 14 kaçak göçmen yakalandı. Minibüsle göçmen kaçıran 2 şahıs, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmaları çerçevesinde 4 Şubat'ta Antakya-Kırıkhan yolu Topboğazı mevkiinde durdurulan bir minibüste yapılan aramada 14 kaçak göçmen yakalandı. Minibüsle göçmen kaçıran Z.E. ile F.H. gözaltına alındı. 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kaçak göçmenler işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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