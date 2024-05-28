Üye Girişi
Haberler

Hatay'da 14 göçmeni kaçıran şahıslar polise yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, hafif ticari araçta yasa dışı yollardan ülkeye girmiş 14 göçmen bulundu. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Hatay'da 14 göçmeni hafif ticari araçla kaçıran şahıslar, polise yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, Antakya-Kırıkhan yolunda durdurulan hafif ticari bir araçta, ülkeye yasa dışı yollardan girmiş 14 göçmen bulundu. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü M.M. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek tutuklandı. Yakalanan göçmenler ise gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Operasyon Göçmen Hatay 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye'de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek

MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye'de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek

 '7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma turu' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title