Hatay'da 120 Kilogram Menşei Belirsiz Et Sucuğu Ele Geçirildi
Hatay'da jandarma ekipleri, izin belgesi ve faturası olmayan 120 kilogram et sucuğu ele geçirdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen gıda güvenliği uygulaması kapsamında, menşei belirsiz ürünler teslim alındı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile kolluk kuvvetleri gıda güvenliğini sağlamak ve halk sağlığını tehdit edecek unsurların önüne geçmek amacıyla ortak çalışma sürdürüyor. Bu kapsamda Erzin ilçesi E-91 Karayolu üzerindeki Gözene Jandarma Karakolu önünde 24 Kasım'da yapılan uygulamada araç içerisinde menşei belirsiz yaklaşık 120 kilogram et sucuğu ele geçirildi. Üretim izin belgesi ve faturası olmayan ürünler Erzin İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi. - HATAY
