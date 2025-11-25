Haberler

Hatay'da 120 Kilogram Menşei Belirsiz Et Sucuğu Ele Geçirildi

Hatay'da jandarma ekipleri, izin belgesi ve faturası olmayan 120 kilogram et sucuğu ele geçirdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen gıda güvenliği uygulaması kapsamında, menşei belirsiz ürünler teslim alındı.

Hatay'da jandarma ekiplerince izin belgesi ve faturası olmayan 120 kilogram et sucuğu ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile kolluk kuvvetleri gıda güvenliğini sağlamak ve halk sağlığını tehdit edecek unsurların önüne geçmek amacıyla ortak çalışma sürdürüyor. Bu kapsamda Erzin ilçesi E-91 Karayolu üzerindeki Gözene Jandarma Karakolu önünde 24 Kasım'da yapılan uygulamada araç içerisinde menşei belirsiz yaklaşık 120 kilogram et sucuğu ele geçirildi. Üretim izin belgesi ve faturası olmayan ürünler Erzin İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi. - HATAY

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
