Hatay'da 12 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 12 yıl hapis cezası ile aranan B.A.'yı Dörtyol ilçesinde yakaladı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hatay'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde; hırsızlık suçundan 12 yıl hapis cezası ile aranan B.A. Dörtyol ilçesinde yakalandı. Şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY