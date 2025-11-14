Haberler

Hatay’da 12 Yıl Firari Uyuşturucu Tüccarı Yakalandı

Güncelleme:
Hatay'ın Defne ilçesinde aranan ve 12 yıldır uyuşturucu ticareti suçundan hapis cezası ile firarda olan N.Y. adlı şahıs, düzenlenen operasyonda yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın Defne ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıldır hapis cezası ile aranan firari şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; uyuşturucu madde ticareti bulundurma, satma, nakletme, satılmasına aracılık etme, devretme suçundan hakkında adli makamlarca verilen toplam 3 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla 2013 tarihinden itibariyle 12 Yıl firar olarak aranan N.Y. adlı şahıs Subaşı Mahallesinde bulunan bir ikamette yapılan aramada yakalanarak gözaltına alındı.

Adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
