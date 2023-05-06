Hatay'da 12 araç kazaya karıştı, alevler çevreyi sardı

Hatay'da 12 aracın karıştığı kaza sonrası çevreyi alevler sardı. Olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Olay, merkez Antakya ilçesi Topboğazı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İskenderun tarafından Antakya istikametine giden bir hafriyat kamyonunun freni patladı. Freni patlayan kamyon birçok aracı önünde katarak sürükledi. İlk bilgilere göre, biri minibüs 12 araç kazaya karıştı. Kaza sonrası kamyon ve minibüsün bulunduğu bölgede yangın çıktı. Çıkan yangın yanındaki iki araca daha sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle ölen ve yaralananların olduğu belirtildi. - HATAY