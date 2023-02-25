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Hatay'da 105 kişinin öldüğü sitenin sahibi Eskişehir'de tutuklandı

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Hatay'da 105 kişinin öldüğü sitenin sahibi Eskişehir'de tutuklandı Yaş haddi sebebiyle serbest bırakılan Farklı Yaşam Rende Sitesi'nin sahibi Eskişehir'de tutuklandı Kahramanmaraş depremlerinde, Hatay'da yıkılan ve 105 kişinin öldüğü Farklı Yaşam Rende Sitesi'nin toprak sahibi Arif Sami Rende...

Hatay'da 105 kişinin öldüğü sitenin sahibi Eskişehir'de tutuklandı

Yaş haddi sebebiyle serbest bırakılan Farklı Yaşam Rende Sitesi'nin sahibi Eskişehir'de tutuklandı

ESKİŞEHİR - Kahramanmaraş depremlerinde, Hatay'da yıkılan ve 105 kişinin öldüğü Farklı Yaşam Rende Sitesi'nin toprak sahibi Arif Sami Rende (84), yaş haddi nedeniyle serbest bırakılmasının ardından tekrar gözaltına alındığı Eskişehir'de tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 bloğu yıkılan ve 105 kişinin cansız bedenine ulaşılan Farklı Yaşam Rende Sitesi'nin sahibi Arif Sami Rende hakkında gözaltı kararı verilişti. Avukatlarının yaş haddi gerekçesiyle itirazı üzerine Rende serbest bırakılmıştı. Sitenin B bloğu kolonlarının anaokulu yapılması için kestirildiği iddiasıyla 2016 yılında müteahhit tarafından suç duyurusunda bulunulduğu öğrenilen Rende hakkında 2017 yılında takipsizlik kararı verildiği öğrenildi.

Eskişehir'de tutuklandı

Yaş haddi nedeniyle serbest bırakılmasının ardından Arif Sami Rende Eskişehir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tekrar gözaltına alındı. Rende, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rende, Eskişehir Şehir Hastanesine sağlık kontrolüne getirildiği sırada gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Eskişehir Hatay 3. Sayfa Haberler

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