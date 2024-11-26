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Hatay'da 10 Metre Derinliğindeki Kuyudan Kadın Kurtarıldı

Hatay'da 10 Metre Derinliğindeki Kuyudan Kadın Kurtarıldı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde atık plastik toplayan bir kadın, 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen kadın itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi'nde yaşandı. Bölgede atık plastik toplayan bir kadın, yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kadın ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kadın, müdahale edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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