Hatay'da 10 Metre Derinliğindeki Kuyudan Kadın Kurtarıldı

Hatay'da 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen kadın itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi'nde yaşandı. Bölgede atık plastik toplayan bir kadın, yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kadın ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kadın, müdahale edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. - HATAY