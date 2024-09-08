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Hatay'da 10 Katlı İş Merkezi Kontrollü Şekilde Yıkıldı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde 10 katlı iş merkezinin iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldığı anlar kameraya yansıdı. Depremlerde ağır hasar alan bina kontrollü şekilde yıkımı yapıldı.

10 katlı iş merkezinin yerle bir olduğu anlar kamerada

Vatandaş Bilal Kızıldağ: "Depremlerde ağır hasar alan 13 katlı bina kontrollü şekilde yıkımı yapılıyor"

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde 10 katlı iş merkezinin iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldığı anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Alaattin Mahallesi'nde bulunan 10 katlı iş merkezi, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anıysa kameralara yansıdı. 10 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Binanın yerle bir olduğunu anlara şahitlik eden Bilal Kızıldağ, " Burası Antakya Devlet Hastanesi kavşağında yer alıyor. Burası depremden önce 10 katlı bir binaydı. Depremlerde ağır hasar aldıktan sonra kontrollü şekilde yıkımı yapıldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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