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Hatay'da 10 Katlı İş Merkezi Kontrollü Şekilde Yıkıldı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde, depremlerde ağır hasar alan bir iş merkezi iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım anı kameralara yansıdı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 10 katlı iş merkezinin iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldığı anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Alaattin Mahallesi'nde bulunan 10 katlı iş merkezi, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anıysa kameralara yansıdı. 10 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Binanın yerle bir olduğunu anlara şahitlik eden Bilal Kızıldağ, "Burası Antakya Devlet Hastanesi kavşağında yer alıyor. Burası depremden önce 10 katlı bir binaydı. Depremlerde ağır hasar aldıktan sonra kontrollü şekilde yıkımı yapıldı" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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