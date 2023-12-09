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Hatay'da 10 katlı bina saniyeler içerisinde yerle bir oldu

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde 10 katlı binanın iş makinesiyle yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın oluştuğu Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde 10 katlı bina da iş makinesinin darbesiyle yıkıldı. Binanın kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye görüntülendi.

Hatay'da 10 katlı bina saniyeler içerisinde yerle bir oldu

HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde 10 katlı binanın iş makinesiyle yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın oluştuğu Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde 10 katlı bina da iş makinesinin darbesiyle yıkıldı. Binanın kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Arsuz Hatay Yıkım Deprem Güvenlik 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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