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Hatay'da 10 Katlı Bina İş Makinesiyle Yıkıldı

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde 10 katlı bir binanın iş makinesiyle yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın oluştuğu Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 10 katlı binanın iş makinesiyle yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın oluştuğu Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde 10 katlı bina da iş makinesinin darbesiyle yıkıldı. Binanın kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye görüntülendi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Hatay Yıkım Deprem Güvenlik 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

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