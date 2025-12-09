Avrupa umuduyla çıktıkları yolda battaniye altında Hatay'da yakalandılar

Hatay'da Avrupa ümidiyle yola çıkan 10 kaçak göçmen, kamyonet kasasında yakalandı. Olayla ilgili 1 organizatör tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerinin takibiyle Antakya-İskenderun yolunda şüpheli bir kamyonet durduruldu. Durdurulan aracın kasasında saklanan ve üşüyerek battaniyeye sığınan 10 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin yakalandıkları anlar kameraya yansırken, şahıslar polis ekiplerince İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 organizatör ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - HATAY