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Hatay'da 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan şüpheli yakalandı

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Hatay'da bir kişinin öldürülmesi ve bir kişinin ağır yaralanması olayında şüpheli yakalandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, ölen kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayı çözmek için çalışma başlattı.

Hatay'da 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, konteyner kentteki konteynerde İ.H.D. ölü, E.A. ise ağır yaralı halde bulundu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayeti çözmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda H.A. silahla birlikte yakalandı. Emniyete götürülen şahıs sorguya alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Adli Tıp Kurumu Hatay Güvenlik Adli Tıp Cinayet Suç 3. Sayfa Haberler

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