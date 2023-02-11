Hatay'a yardıma giden kamyon ve panelvan çarpıştı: 4 yaralı 3. Sayfa Haberleri Hatay'a yardıma giden kamyon ve panelvan çarpıştı: 4 yaralı Hatay'a gıda yardımı götüren panelvan ile kamyon Adana'da otoyolda çarpıştı. Hatay'a yardıma giden kamyon ve panelvan çarpıştı: 4 yaralı ADANA - Hatay'a gıda yardımı götüren panelvan ile kamyon Adana'da otoyolda çarpıştı. Kazada kamyon şarampolden 50 metre aşağı yuvarlanırken 4 kişi ağır yaralandı. Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Ceyhan istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hatay'a gıda yardımı götüren Kadir Uçur idaresindeki 34 FOA 911 plakalı kamyona, Bedirhan Bodur kullandığı 34 KS 4957 plakalı panelvan ile arkaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle, kamyon şarampolden 50 metre aşağı yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri panelvandan ve kamyondan çıkarılan toplam 4 yaralıyı kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza sebebiyle otoyolda kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adana Hatay 3. Sayfa Haberler

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