Hatay'a şehit ateşi düştü - Haberler

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Hatay'a şehit ateşi düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'a şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın Hatay'ın İskenderun ailesine acı haber verildi.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın Hatay'ın İskenderun ailesine acı haber verildi.

Kuzey Irak bölgesinde icra edilen Pençe Kilit Harekatında Meluni Dağı kırsalında bölücü terörist unsurlar ile çıkan çatışma sonucunda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Kapılay'ın ailesine acı haberi İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından verildi.

Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay 23 yaşında ve bekardı.

(Ahmet Seher - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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