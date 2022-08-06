Hatay 3. sayfa: İskenderun'da bin paket kaçak sigara yakalandı Hatay haberleri: Hatay'ın İskenderun ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada bin kaçak sigara ele geçirildi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada bin kaçak sigara ele geçirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Polis İskenderun İsmet İnönü Mahallesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Araçta bulunan N.A. ile E.A. gözaltına alındı. - HATAY İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İskenderun Hatay 3. Sayfa Haberler

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