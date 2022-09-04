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Hatay 3. sayfa: Hatay'da 5 bin 627 adet sikke ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Hatay 3. sayfa: Hatay'da 5 bin 627 adet sikke ele geçirildi

Hatay haberi... Hatay'ın Reyhanlı ve Antakya ilçelerinde 5 bin 627 adet Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ve Antakya ilçelerinde 5 bin 627 adet Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü görevlilerince tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda, Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Reyhanlı ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bulunan A.D.'nin ikametinde yaptığı aramada Genç Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 bin 500 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Narlıca Mahallesi'nde ikamet eden N.H. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise tarihi eser niteliği taşıyan bin 127 adet sikke ele geçirildi.

Tarihi eserler Hatay Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antakya Hatay Roma 3. Sayfa Haberler

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