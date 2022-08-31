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Hatay 3. sayfa haberleri... Hatay'da nitelikli yağmaya 2 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Hatay 3. sayfa haberleri... Hatay'da nitelikli yağmaya 2 tutuklama

Hatay haberi: Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde nitelikli yağma suçundan yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde nitelikli yağma suçundan yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kırıkhan'da meydana gelen kasten yaralama ve nitelikli yağma olayıyla ilgili olarak yapılan çalışmalarda olayın şüphelileri A.D., A.Ö.K., M.B.A., M.M.A. ve M.Ç. yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Şahısların yapılan üst aramasında, 6,68 gram metamfetamin, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

5 şüpheliden A.Ö.K., M.B.A. ve M.M.A. sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılırken, A.D. ve M.Ç. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kırıkhan Hatay 3. Sayfa Haberler

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