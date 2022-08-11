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Hatay 3. sayfa haberleri: Hatay'da 630 bin adet makaron ele geçirildi

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Hatay 3. sayfa haberleri: Hatay'da 630 bin adet makaron ele geçirildi

Hatay haberi: Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan operasyonda 630 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan operasyonda 630 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada Modernevler Mahallesinde üzerinde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Kapalı kasa kamyonette yapılan aramada, 630 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak A.B. ile H.S. adlı 2 kişi gözaltına alındı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İskenderun Hatay 3. Sayfa Haberler

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