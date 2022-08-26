Hatay 3. sayfa haberleri | Erzin Emniyet Müdürü İsa Arslantaş görevine başladı 3. Sayfa Haberleri Hatay gelişmesine göre Hatay'ın Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan İsa Arslantaş görevine başladı. Hatay'ın Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan İsa Arslantaş görevine başladı. İlçe Emniyet Müdürü Murat Kundakçı'nın Afrin'e atanmasının ardından, Hatay İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekteyken Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine başlayan İsa Arslantaş, "Erzinli vatandaşlarımızın huzuru ve güveni için kanunlar çerçevesinde görevimizi en güzel şekilde yapacağız. Vatandaşlarımızın ve özellikle sürücülerimizin kurallara uymalarını rica ediyorum" dedi. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Erzin Hatay 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Hatay 3. sayfa haberleri | Erzin Emniyet Müdürü İsa Arslantaş görevine başladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.