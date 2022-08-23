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Hatay 3. sayfa haberi | Hatay'da uyuşturucu operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Hatay 3. sayfa haberi | Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay habere göre Hatay'ın Defne ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Defne ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada,

Harbiye Mahallesi'nde bulunan bir ikamette yapılan aramada boyları 30 cm ile 250 cm arasında değişen 18 kök Hint keneviri, 18.07 gram kubar esrar, 1 adet metal esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.A.A. ve N.Y. gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Hatay 3. Sayfa Haberler

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