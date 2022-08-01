Son Dakika | Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı Son dakika haber: Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki makilik alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 söndürme helikopteri, 4 arazöz ve personel sevk edildi. Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - HATAY İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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