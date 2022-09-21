Hatay 3. sayfa haberi... Hatay'da 16 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Hatay haberleri: Hatay'ın Belen ilçesinde durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 16 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Hatay'ın Belen ilçesinde durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 16 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerinin kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, Sarımazı Mahallesi'nde durdurulan kamyonette yapılan aramada, 16 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.P., S.K. ile H.Ö. adlı 3 kişi gözaltına alındı. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Belen Hatay 3. Sayfa Haberler

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