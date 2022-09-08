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Hatay 3. sayfa haberi... Hassa'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Hatay 3. sayfa haberi... Hassa'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Hatay haberleri: Hatay'ın Hassa ilçesinde durdurulan bir otomobilin içerisinde yapılan aramada 402 gram eroin ele geçirildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde durdurulan bir otomobilin içerisinde yapılan aramada 402 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada Hassa'da durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde yapılan aramada şeffaf poşet içerisinde 402 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan A.Ş. ve M.M.G. adlı 2 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hatay 3. Sayfa Haberler

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