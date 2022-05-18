Hatalı sollama yapan otomobil, önce arabaya ardından beton direğe çarptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatalı sollama yapan otomobil, önce arabaya ardından beton direğe çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Hatalı sollama yapan otomobil, önce arabaya ardından beton direğe çarptı Antalya'nın Manavgat ilçesinde hatalı sollama yapan otomobil, karşısından gelen otomobile çarptıktan sonra beton direğe çarparak durabildi.

Hatalı sollama yapan otomobil, önce arabaya ardından beton direğe çarptı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde hatalı sollama yapan otomobil, karşısından gelen otomobile çarptıktan sonra beton direğe çarparak durabildi.

Kaza, Kavaklı Mezarlığı önünde Şeyh Şamil Caddesi istikametine giderken hatalı sollama yapan Canberk D.'nin kullandığı 07 AYM 20 plakalı Tofaş Şahin marka otomobilin Şeyh Şamil Caddesi istikametinden gelen Mehmet T.'nin kullandığı 07 LEZ 07 plakalı otomobile çarptıktan sonra çarpmanın şiddetiyle yol kenarında bulunan beton direğe vurması ile meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda büyük maddi hasar meydana geldi.

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title