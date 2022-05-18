Hatalı sollama yapan otomobil, önce arabaya ardından beton direğe çarptı - Haberler

Hatalı sollama yapan otomobil, önce arabaya ardından beton direğe çarptı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatalı sollama yapan otomobil, önce arabaya ardından beton direğe çarptı Antalya'nın Manavgat ilçesinde hatalı sollama yapan otomobil, karşısından gelen otomobile çarptıktan sonra beton direğe çarparak durabildi.
Hatalı sollama yapan otomobil, önce arabaya ardından beton direğe çarptı
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde hatalı sollama yapan otomobil, karşısından gelen otomobile çarptıktan sonra beton direğe çarparak durabildi.
Kaza, Kavaklı Mezarlığı önünde Şeyh Şamil Caddesi istikametine giderken hatalı sollama yapan Canberk D.'nin kullandığı 07 AYM 20 plakalı Tofaş Şahin marka otomobilin Şeyh Şamil Caddesi istikametinden gelen Mehmet T.'nin kullandığı 07 LEZ 07 plakalı otomobile çarptıktan sonra çarpmanın şiddetiyle yol kenarında bulunan beton direğe vurması ile meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda büyük maddi hasar meydana geldi.
İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - 3. Sayfa