Hatalı Sollama Tartışması Silahlı Sona Erdi

Aksaray- Ortaköy yolu üzerinde trafikte hatalı sollama yaptığını iddia ettiği sürücünün benzin istasyonunda kendisine silah çektiğini belirten tır şoförü, yaşadıkları sonrasında korktuğunu söyledi.

İddiaya göre, Aksaray- Ortaköy yolu üzerinde seyir halinde olan İ.Y., hatalı sollama yaptı. Kaza atlatan sürücü, kazadan tır şoförü Şeref Beşyaprak'ı sorumlu tuttu. Ortaköy yakınlarında konuşmak için duran tır şoförüne silahla gelen İ.Y. ateş etti. Aracından inmeyen Şeref Beşyaprak, yaşadıklarını anlattı.

Beşyaprak, "Kaza yapacaktı, hatalı sollama yaptı. Ben aracımın gazına bakarak kaza olmasını önledim. Petrol Ofisinde durdum. Silahını alarak yanıma geldi. İki el ateş açtı, çok korktum "dedi.

Yaşanan olay ise güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan olay üzerine şikayetçi olduğunu belirten Beşyaprak, yasal süreci takip edeceğini belirtti. - KIRŞEHİR