Hatalı dönüş araca otomobil çarptı, şans eseri yaralanan olmadı - Haberler

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Hatalı dönüş araca otomobil çarptı, şans eseri yaralanan olmadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatalı dönüş araca otomobil çarptı, şans eseri yaralanan olmadı Arnavutköy 'de hatalı dönüş yapan araca, otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Hatalı dönüş araca otomobil çarptı, şans eseri yaralanan olmadı

İSTANBUL - Arnavutköy 'de hatalı dönüş yapan araca, otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, akşam saatlerinde Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa giriş yasağının olduğu yerde U dönüşü yapmaya çalışan araca otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili çalışma başlattı. Yaşanan kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, yolda oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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