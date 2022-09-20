Son dakika haber | Hatalı dönüş yapan araca çarptı, kask sayesinde kazayı hafif atlattı...O anlar kamerada 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberi: Hatalı dönüş yapan araca çarptı, kask sayesinde kazayı hafif atlattı. Hatalı dönüş yapan araca çarptı, kask sayesinde kazayı hafif atlattı...O anlar kamerada BURSA - Bursa'da yasak olmasına rağmen hatalı U dönüşü yapmak isteyen sürücüye aynı yönden gelen motosiklet arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü kask sayesinde hafif yaralarla atlattı. Olay merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre hafif ticari otomobil, merkez istikametinden Demirtaş yönüne U dönüşün yasak olduğu yerden dönmek istedi. Sürücünün dönüş yapmasının ardından Demirtaş istikametine seyir halinde olan motosiklet aniden önüne çıkan araca arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle savrulurken, kask sayesinde kazayı hafif atlattı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur Motosiklet Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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