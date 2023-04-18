Hatalı dönen otomobil kazaya neden oldu: 2 yaralı

Başkentte hatalı dönüş yapan bir otomobilin sebep olduğu kazada 2 kişi yaralandı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi Mavigöl mevkiinde meydana gelen kazada, bir otomobil benzin istasyonu girmek için kontrolsüz bir şekilde dönüş yaptı. Bu sıra şeridinde giden bir taksi dönen araca çarpmamaya çalışırken park halindeki bir otomobile çarptı. Yaşanan kazada iki kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA