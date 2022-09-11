Hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki genç kurtarılamadı 3. Sayfa Haberleri Samsun'da uykusundan uyanarak 23 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Samsun'da uykusundan uyanarak 23 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Geç saatlerde çalıştığı fabrikadan evine gelen 23 yaşındaki Bünyamin K., gece saat 03.00 sıralarında uyurken sesini duyan yakınları odasına koştu. Titremeye başlayan genç hemen hastaneye kaldırdı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi asil servisine götürülen Bünyamin K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak acil serviste hayatını kaybetti. Bünyamin K.'nin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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