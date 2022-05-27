Hastaneye gitmek isterken hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü - Haberler

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Hastaneye gitmek isterken hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hastaneye gitmek isterken hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü

Kastamonu'da hastaneye gittiği sırada yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kastamonu'da hastaneye gittiği sırada yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinden Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine muayene olmak için gelen 70 yaşındaki Halime Ünal, yolcu minibüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada hızla gelen hafif ticari aracın çarptığı Halime Ünal, yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ünal, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Ünal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cenazesi, hastanenin morguna kıldırıldı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Araştırma, Kastamonu, 3. Sayfa, Haberler

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