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Hastaneye giderken kaza yaptılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hastaneye giderken kaza yaptılar

Düzce'de hastaneye gitmek üzere yola çıkan komşuların içinde bulunduğu otomobil tıra arkadan çarptı.

Düzce'de hastaneye gitmek üzere yola çıkan komşuların içinde bulunduğu otomobil tıra arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde D-100 Karayolu Üçköprü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nefes darlığı çeken komşusunu hastaneye ulaştırmaya çalışan C.Y. idaresindeki 81 AV 888 plakalı Tofaş marka otomobil, Ü.K. yönetimindeki 33 ARH 82 plakalı tıra arkadan çarptı. Sürücü C.Y. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. C.Y.'nin nefes darlığı çeken komşusu hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

D-100 Karayolu Düzce 3. Sayfa Haberler

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