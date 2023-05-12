Hastaneye giderken hastanelik oldular: 2 yaralı

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kemoterapi tedavisi için hastaneye giden çiftin içinde bulunduğu hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada yaralanan karı koca hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Mudurnu ilçesi Aynalıkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Nallıhan ilçesinden Bolu istikametine seyir halinde olan Mehmet Öztürk idaresindeki 14 AAT 606 plakalı hafif ticari araç, Aynalıkaya Geçidi'nde yağmur sebebiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan hafif ticari araç taş duvara çarptı. Taş duvara çarpan araç içerisinde sürücü Mehmet Öztürk ve eşi Ayşe Öztürk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılan Ayşe Öztürk'ün kolunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Kazayı anlatan Mehmet Öztürk, "Bolu'ya hastaneye kemoterapiye gidiyordum. Aniden araç kaydı duvara çarptık, eşim de kırıklar var sanırım. Emniyet kemeri takılı değildi. Benimde durdukça ağrım başladı" dedi.

Yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.