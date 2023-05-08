Hastaneye giden çiftin evi alev alev yandı, bir vatandaş yangının sebebini yüzlerce metre uzaktan yorumladı

Antalya'da 15 katlı apartmanın 10'uncu katındaki daire, çıkan yangında alev alev yandı. Elektrik prizi ya da panosundan çıktığı değerlendirilen yangında, evde kimsenin olmaması facianın önüne geçerken, daire ise küle döndü. Yangını yüzlerce metre uzaktan cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen vatandaşın yanındakine, 'Bu evi bilerek yaktılar' yorumuysa pes dedirtti.

Yangın, öğle saatlerinde Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'ndeki bir site bulunan 15 katlı apartmanın 10'uncu katında Hüseyin Özküsen'e ait dairede çıktı. Eşini hastaneye götüren Özküsen'in oturduğu daireyi bir anda alevler sararken, apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte yangın yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip yangını kontrol altına aldı. Yangında daire adeta küle dönerken, üst kattaki bir dairede alev ve dumanlardan dolayı zarar gördü. Yangının ilk belirlemelere göre elektrik prizi ya da panosundan çıktığı belirtildi.

Yüzlerce metre uzaklıktan yorum yaptı

Öte yandan, yangının ilk çıkışı ile daireyi sardığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Alev alev yanan daireyi yüzlerce metre uzaklıktan çeken bir vatandaş, yanındaki kişiye 'Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu evi bilerek yaktılar' yorumunda bulundu. Yanındaki şahsın 'Neden?' sorusu ise görüntüde cevapsız kaldı. - ANTALYA