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Hastaneden Televizyon Çalan Şahıs Tutuklandı

Hastaneden Televizyon Çalan Şahıs Tutuklandı
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Afyonkarahisar'da muayene için gittiği hastanenin bekleme salonundaki televizyonu çalan M.S. isimli şahıs, olayın ardından yakalanarak tutuklandı.

Afyonkarahisar'da muayene için gittiği hastanenin bekleme salonundaki televizyonu çalan şahıs tutuklandı.

Olay, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.S., isimli şahıs muayene olmak için hastaneye gitti. Şahıs ardından hastanenin bekleme salonunda duvara asılı televizyonu çalarak olay yerinden ayrıldı. Hastane görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları kamera incelemesinde şahsın kimliğini tespit etti. Ardından polis ekipleri M.S.'yi çaldığı televizyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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