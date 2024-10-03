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Hastanedeki Tartışma Kanlı Bitti: Temizlik Görevlisi Bıçakla Yaralandı

Hastanedeki Tartışma Kanlı Bitti: Temizlik Görevlisi Bıçakla Yaralandı
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Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi kadını bıçakla ağır yaraladı. Olayda bir sivil kişi de yaralandı. Kadın ameliyata alındı, güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi, aynı hastanede temizlik görevlisi kadını bıçakla ağır yaraladı. Arbedede bir sivil kişi daha yaralandı, kadın ameliyata alındı.

Olay, Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Poliklinikleri önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Orhan Görmüş, izinli olduğu günde, aynı hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Mehtap Gümüş ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada Orhan Görmüş, üzerinde taşıdığı bıçak ile Mehtap Gümüş'ü bıçaklayarak yaraladı. Bu esnada hastanede bulunan Mehtap Gümüş'ün yakını Mustafa Gümüş olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede Mustafa Gümüş ile olayı gerçekleştiren Orhan Görmüş elinden yaralandı.

Kadın görevli ameliyata alındı, şahıs gözaltına alındı

Olayda yaralanan Mehtap Gümüş, aynı hastanede ameliyata alınırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştiren Orhan Görmüş ise buradaki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Mustafa Gümüş ise ayakta tedavi edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Güvenlik 3-sayfa Sağlık Olay ordu

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