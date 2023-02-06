Hastanede tedavi görenler ikinci depremden böyle kaçtılar
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Hastanede tedavi görenler ikinci depremden böyle kaçtılar Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş Pazarcık'taki sabah depreminin ardından öğle saatlerinde Elbistan merkezli 7.6 şiddetindeki deprem bölgede hayatı ciddi manada olumsuz etkiledi.
Hastanede tedavi görenler ikinci depremden böyle kaçtılar
GAZİANTEP - Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş Pazarcık'taki sabah depreminin ardından öğle saatlerinde Elbistan merkezli 7.6 şiddetindeki deprem bölgede hayatı ciddi manada olumsuz etkiledi. İlk deprem sebebiyle Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ndei tedavi gören hastalar ve hasta yakınları öğle saatlerindeki depremle hastaneden kaçıştılar. O anlar kameraya yansıdı.
Gaziantep'te yaralılar hastaneye kaldırıldı. 25 Aralık Devlet Hastanesi'ndeki vatandaşlar 13.24'teki ikinci depremde şok yaşadılar.
Hastaneden uzaklaşan vatandaşların görüntüleri an be an kaydedildi.