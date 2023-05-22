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Hastanede beklerken üzerine pencere düştü

Hastanede beklerken üzerine pencere düştü

3. Sayfa Haberleri

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil bekleme alanında koltuklarda oturduğu esnada üst tarafında bulunan pencerenin açılarak üzerine düşmesi neticesinde yaralanan 42 yaşındaki vatandaş, sorumlulardan davacı ve şikayetçi oldu.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil bekleme alanında koltuklarda oturduğu esnada üst tarafında bulunan pencerenin açılarak üzerine düşmesi neticesinde yaralanan 42 yaşındaki vatandaş, sorumlulardan davacı ve şikayetçi oldu.

Olay, 17 Mayıs Çarşamba günü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki G.S. isimli vatandaş acil bekleme alanında koltuklarda oturduğu esnada üst tarafında bulunan pencere açılarak üzerine düştü. Yaralanan vatandaş, sorumlulardan davacı ve şikayetçi oldu. - SAKARYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sakarya 3. Sayfa Haberler

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