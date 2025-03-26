Cumhurbaşkanı Erdoğan: Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi

"Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in 'boykot' çağrısına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in boykot çağrısına ilk tepki
Bolu'da 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel soruşturmasında yeni gelişme

78 kişinin öldüğü otel yangınıyla ilgili yeni gelişme
AK Parti'de İmamoğlu ihracı! Sosyal medyadan sitem ederek gitti

AK Parti'de İmamoğlu ihracı! Sosyal medyadan sitem ederek gitti

Hastanede Başına Düşen Cisimle Yaralanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Hastanede Başına Düşen Cisimle Yaralanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde H.A. isimli bir kadın hasta, duvara sabitlenen bir cismin başına düşmesi sonucu yaralandı. Yakınları ile hastane görevlileri hemen müdahale etti ve kadının tedavi altına alındığı bildirildi.

Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören bir hasta duvardaki cismin başına düşmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde hasta yatağında yatmakta olan H.A. isimli bir kadın hastanın başına duvara sabitlenen cisim düştü. Başına düşen cisimle yaralanan kadının yardımına yakınları ile hastane görevlileri koştu. Başında travma oluştuğu belirtilen kadının yaralandığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title