Hastane yerine tamirhaneye götürülen yaralının ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı - Haberler

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Hastane yerine tamirhaneye götürülen yaralının ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hastane yerine tamirhaneye götürülen yaralının ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı

Samsun'da trafik kazasında yaralanan ve arkadaşlarının hastane yerine tamirhaneye götürdüğü şahsın ölümüyle ilgili mahkemeye çıkartılan 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da trafik kazasında yaralanan ve arkadaşlarının hastane yerine tamirhaneye götürdüğü şahsın ölümüyle ilgili mahkemeye çıkartılan 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, Ladik ilçesi Toptepe mevkisi 19 Mayıs Göleti sapağında önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 BCD 57 plakalı otomobil buzlu yolda kayarak takla atıp tarlaya yuvarlandı. Yoldan yaklaşık 50 metre şarampole yuvarlanan otomobilin sahibi M.S.G. (33), kazada yaralanan arkadaşı Emin Bingöl'ü (57) arkadaşı M.S. (57) ile birlikte başka bir araçla hastane yerine Sanayi Mahallesi'nde bulunan kendisine ait oto tamirhanesine götürdü. Ağır yaralanan Emin Bingöl, tamirhanede hayatını kaybetti.

Ladik Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. M.S.G. ile M.S. savcının talimatı doğrultusunda polis tarafından gözaltına alındı. Ladik Adliyesine sevk edilen M.S.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.S. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hastane, Samsun, Mayıs, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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