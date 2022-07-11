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Hastane yemekhanesi çalışanı evinde iple asılı halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hastane yemekhanesi çalışanı evinde iple asılı halde bulundu

Samsun'da hastanenin yemekhanesinde görev yapan bir kişi evinde iple asılı halde ölü olarak bulundu.

Samsun'da hastanenin yemekhanesinde görev yapan bir kişi evinde iple asılı halde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yemekhanesinde şirket işçisi olarak görev yapan M.P (36) evinde iple asılı halde ölü bulundu. M.P'nin ölümü şüpheli bulundu ve otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Araştırma İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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