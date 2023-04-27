Hastane servisi kazaya karıştı: 13 güvenlik personeli yaralandı

İSTANBUL - Sultangazi'de sabah saatlerinde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin güvenlik personellerini taşıyan servis minibüsü kazaya karıştı. Kaza sonucu araçta bulunan 13 personel yaralandı. Kaza sonrasında yaşananlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Sultangazi Çevreyolu'nda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde çalışan güvenlik personelleri taşıyan servis aracı, Habipler mevkiine geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak EDS sistemlerinin bulunduğu direğe çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan personellerden 13'ü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile otobüsten çıkartılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında yaşananlar ise vatandaşların cep telefonu kameraları ile görüntülendi.