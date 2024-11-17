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Hastane Personeli, Sahte Kimlikle Ameliyat Olan Aranan Şahsı Yakaladı

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Samsun'da hastane personelinin dikkati sayesinde, sahte kimlik bilgileriyle ameliyat olan ve hapis cezası bulunan İ.Z., yakalandı. Elektrikli hızar kazası sonrası hastaneye giden İ.Z., arkadaşının kimliğini kullanarak tedavi oldu, ancak sağlık çalışanının dikkati sayesinde gerçek kimliği ortaya çıktı.

Hastane personelinin dikkati başkasının kimliğiyle ameliyat olan aranan şahsı yakalattı

SAMSUN - Samsun'da hastane personelin dikkati başkasının kimliğiyle ameliyat olan ve hakkında hapis cezası bulunan aranan şahsı yakalattı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde ikamet eden 39 yaşındaki İ.Z. evinin önünde elektrikli hızar ile odun keserken hızara sol elinin küçük parmağını kaptırarak parmağı kesildi. Çarşamba Devlet Hastanesine giden İ.Z., ameliyat olması gerektiği belirterek Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendirildi. Hakkında 9 ay hapis cezası bulunup ayrıca da silah suçundan da ifadeye yönelik yakalama kararı olan İ.Z. yakalanmamak için hem Çarşamba Devlet Hastanesinde, hem de gittiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 22 yaşındaki arkadaşı K.K.'nin kimlik bilgilerini kullandı. Samsun Eğitim Araştırma Hastanesinde sahte kimlik bilgileriyle yatış yapılıp ameliyat olan İ.Z., bir sağlık çalışanının dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Sağlık çalışanı hastanın dosyadaki kayıtlı bilgilerde yaşının 22 olması ve görünüş olarak daha da yaşlı olduğunu düşünerek hastane polisine bilgi verdi. Hastanede görevli polis ve jandarma hastanın yattığı plastik cerrahi servisine giderek yaptıkları araştırmada şahsın gerçek kimliğini ortaya çıkardı. Yapılan araştırmada hakkında hapis cezası ve yakalama kararı ortaya çıkan İ.Z., gözaltına alınarak taburcu işlemleri tamamlandıktan Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Hastane Personeli, Sahte Kimlikle Ameliyat Olan Aranan Şahsı Yakaladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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