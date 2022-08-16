Haber : Hastane otoparkında alev alan minibüs paniğe neden oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hastane otoparkında alev alan minibüs paniğe neden oldu

Hastane otoparkında alev alan minibüs paniğe neden oldu

Karabük'te gece yarısı hastane otoparkında alev alan minibüs kullanılmaz hale gelirken yanında bulunan bir otomobilde de maddi hasar oluştu.

Karabük'te gece yarısı hastane otoparkında alev alan minibüs kullanılmaz hale gelirken yanında bulunan bir otomobilde de maddi hasar oluştu.

Olay saat 04.00 sıralarında Şirinevler Mahallesinde bulunan Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi polikinik girişlerinin bulunduğu otoparkında meydana geldi. Cihan Karayel'e ait çekme belgeli olan 06 BYS 122 plakalı minibüs park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden hastane çalışanları panik yaşarken, durumu Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İlk müdahaleyi hortumlarla hastane personellerinin yaptığı yangın itfaiye ekiplerinin gelmesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle minibüs demir yığınına dönerken, yanında bulunan Hatice Y.'ye ait 78 DD 900 plakalı otomobilde de maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karabük 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title