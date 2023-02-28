Hastane kantinindeki cinayete 25 yıl hapis 3. Sayfa Haberleri Samsun'da hastanenin kantininde bir kişiye silahlı saldırı düzenleyerek öldüren şahıs yargılandığı mahkemece 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Samsun'da hastanenin kantininde bir kişiye silahlı saldırı düzenleyerek öldüren şahıs yargılandığı mahkemece 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Gazi Devlet Hastanesi kantininde 17 Aralık 2021 akşamı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastane kantininde bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan Emrah Kasap (30) ağır yaralandı. Gazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kasap, olaydan 199 gün sonda hayatını kaybetti. Öte yandan, silahlı saldırıyı düzenlediği iddiasıyla tutuklanan İsmail Kıcır hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında İsmail Kıcır mahkemede son sözünün sorulması üzerine, "Pişmanım. Takdir mahkemenin" dedi. Mahkeme İsmail Kıcır'ı "adam öldürmek" suçundan 25 yıl, "ruhsatsız silah" suçundan da 10 ay olmak üzere toplam 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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