Hastane inşaatından düşen işçi yaralandı
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Samsun'da çalıştığı hastane inşaatında iskeleden düşen işçi yaralandı.
Samsun'da çalıştığı hastane inşaatında iskeleden düşen işçi yaralandı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesindeki Şehir Hastanesi inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalışırken iskeleden düşen işçi D.E. yaralanarak hastanelik oldu. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan D.E. tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa