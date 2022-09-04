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Hastane inşaatından düşen işçi yaralandı

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Hastane inşaatından düşen işçi yaralandı

Samsun'da çalıştığı hastane inşaatında iskeleden düşen işçi yaralandı.

Samsun'da çalıştığı hastane inşaatında iskeleden düşen işçi yaralandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesindeki Şehir Hastanesi inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalışırken iskeleden düşen işçi D.E. yaralanarak hastanelik oldu. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan D.E. tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Canik 3. Sayfa Haberler

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