Hastane inşaatından düşen işçi yaralandı 3. Sayfa Haberleri Samsun'da çalıştığı hastane inşaatında iskeleden düşen işçi yaralandı. Samsun'da çalıştığı hastane inşaatında iskeleden düşen işçi yaralandı. Olay, Samsun'un Canik ilçesindeki Şehir Hastanesi inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalışırken iskeleden düşen işçi D.E. yaralanarak hastanelik oldu. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan D.E. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Samsun Canik 3. Sayfa Haberler

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